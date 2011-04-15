Нефть напрашивается на интервенции

Настроения на рынке нефти остаются прежними – на более или менее внятных попытках роста игроки продолжают избавляться от фьючерсных контрактов. Так произошло и накануне, когда Brent потеряла более 2% и во вторник с утра обновила 2-недельный минимум в районе 58,60. Котировки не только не способны закрепиться над уровнем 61, им по-прежнему не удается уверенно расположиться выше психологической отметки 60, что с технической точки зрения указывает на предпосылки для более глубокой просадки в ближайшей перспективе.

Помимо внутренних факторов – опасений по поводу замедления мирового спроса, сохранения переизбытка предложения, неэффективности сделки ОПЕК+ и дальнейшего роста активности американских производителей – на сырьевом сегменте отражаются общие настроения инвесторов, которые заметно усугубились накануне. Американские фондовые площадки понесли внушительные потери, и с утра фьючерсы остаются на отрицательной территории. Агрессивная фиксация прибыли в преддверии заседания Федрезерва, который должен повысить ставку, отразилась и на нефти в качестве рискового актива.

Сегодня и завтра трейдеры будут оценивать свежую статистику по запасам сырой нефти в Штатах. Если объемы увеличатся, а добыча не сократится, шансы на восстановление Brent над уровнем 61 станут еще ниже. Если цены станут развивать медвежий ход, можно ожидать попыток подержать рынок со стороны производителей ОПЕК+ посредством вербальных интервенций.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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