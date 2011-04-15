В начале дня рубль может отыграть часть вчерашних потерь

Во вторник на валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,8%, поднявшись до 67,3 рубля, евро вырос на 0,9%, до 76,4 рубля. Основным поводом к ослаблению российской валюты стал очередной провал на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent ушла ниже 57 долларов за баррель. При этом, рубль достаточно сдержанно реагировал на существенное снижение рынка энергоносителей, чему могли способствовать два фактора. Первым из них выступает подготовка экспортеров к налоговому периоду, что увеличивает предложение валюты на рынке. Вторым фактором является ожидание решения ФРС по ставке, что ведет к пониженной активности игроков.

Сегодня на открытии торгов мы ожидаем умеренного коррекционного роста рубля. Продажи валюты со стороны экспортеров будут способствовать укреплению национальной валюты. Однако закрепление нефти марки Brent ниже 57 долларов вряд ли позволит рублю отыграть существенную часть вчерашних потерь. В результате американская валюта сохранит позиции выше 67 рублей, уровня выступавшего верхней границей узкой консолидации, в которой пара доллар/рубль провела первую половину декабря. В дальнейшем мы ожидаем переход в консолидацию над этой отметкой. Основным фактором, который определит сегодняшнее закрытие валютного рынка станет решение американского регулятора по ставке. И если подъем ставки в США ожидается инвесторами, то основное внимание игроков будет уделено комментариям, сопутствующим данному решению. В случае если они дадут повод инвесторам снизить ожидания относительно количества повышений ставки в Штатах в следующем году, это может стимулировать покупки по всему спектру высокорисковых активов. В этом случае рубль под конец торгов получит дополнительную поддержку, а пара доллар/рубль вернется в коридор 66 – 67 рублей.







Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка





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