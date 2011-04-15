Очередное повышение ставки ЦБ РФ не поможет рублю

В минувшую пятницу, 14 декабря, Банк России второй раз в текущем году повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых. На такой шаг регулятор пошел из-за опасений «устойчивого закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России». Главными драйверами инфляции были названы грядущее повышения НДС (с 1 января 2019 года) и значительное ослабления курса рубля, произошедшее в текущем, 2018, году. Одновременно, посредством повышения ставки, ЦБ немного поддержал нашу национальную валюту. Но поддержка эта оказалась весьма краткосрочной: повышение ставки уже почти полностью было учтено в котировках. Окончательно всю картину соревнований испортило заявление Банк России о том, что уже с января он возобновит покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Не удивительно, что уже во второй половине дня в пятницу рубль возобновил своё нисходящее движение относительно доллара США.

Сам ЦБ в своём релизе отметил, что решение о повышении ставки «носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте». Большинство показателей инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост. Так, под действием годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5–5,5% на конец 2019 года. Но не следует забывать о том, что, помимо «упреждающего» обуздания инфляции, у повышения ставки есть и тёмная сторона: теперь заёмные деньги неизбежно станут дороже, что увеличит нагрузку на нашу и без того замедляющуюся экономику.

Что касается курса рубля, то кроме уже полностью отыгранного повышения ставки, на него продолжают влиять «долгоиграющие» негативные факторы. Например, никуда не делась угроза введения в начале 2019 года «адского» пакета санкций со стороны США. В том числе, направленных предметно против российского госдолга. Более того, американцы обещают впредь ужесточать их (санкции) каждый месяц-два. Глобальная нисходящая коррекция по нефти, вызванная превышением мирового предложения над снижающимся спросом, имеет все шансы продолжиться. Особенно после того, как сделка ОПЕК+ была признана участниками рынка явно недостаточной для того, чтобы поддержать падающие нефтяные котировки. Что касается торговой войны между США и Китаем, поставленной на паузу на 90 дней, то она неизбежно возобновится с новой силой, поскольку цель Штатов – не сколько улучшение торгового баланса, сколько стратегическое сдерживание Китая. Имеются, также, другие негативные для рубля факторы. Не следует забывать, также, о том, что практически все субъекты нашей экономической жизни, кроме населения, которое ничего не решает, и импортёров, объективно заинтересованы в относительно низком курсе рубля. В то же время доллар явно нацелен на рост: не смотря на все колебания в последние дни, индекс доллара DXY так и не опустился ниже важного уровня 96. Если в среду, 19 декабря, ФРС США озвучит своё намерение продолжать нормализацию денежно-кредитной политики в следующем году (т.е. продолжит повышать ставку), доллар неизбежно вырастет, а валюты развивающихся стран, включая наш рубль, продолжат падать с ускорением. И снижение курса отечественной валюты по отношению к «американцу» (USD) будет разгонять инфляцию дальше и дальше, а возможности ЦБ РФ по повышению ставки весьма ограничены. Если, конечно регулятор не готов вконец угробить нашу и без того дышащую на ладан экономику непомерно высокой стоимостью заёмных средств.







Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании «ФинИст»



















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