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19.12.2018

Инвесторы продолжат распродавать акции российских компаний

Рынок акций РФ закончил торги во вторник вновь на негативной территории. Давление на него по-прежнему оказывает общее падение спроса на рублевые активы, ожидание новых западных санкций и вероятность того, что ЦБ РФ уже в начале следующего года примет решение повысить ставку рефинансирования. Дополнительным негативом также является возобновление падения цен на нефть.
В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний нефтегазового (-0,93%), энергетического (-0,46%) и
нефтехимического (-0,43%) секторов.
Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,37% и закрылся на отметке 2350.29 пункта. Индекс РТС упал на 0,66% и остановился на уровне 1106.05 пункта на фоне падения курса рубля к американскому доллару и евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ рухнули на фоне сигналов о замедлении роста мировой экономики, падения мировых фондовых рынков и роста добычи нефти у основных ее производителей. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России рухнула на 3,93%, до 57,27 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 5,00%, до 47,69 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на волне заметного снижения спроса на рублевые активы, который проявляется в распродажах ОФЗ и акций российских компаний. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов “завтра” к завершению торговой сессии выросла на 0,63%, до 67,19 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов “завтра” прибавила 0,69%, до 76,29 рубля за один евро.
Несмотря на надежды рынков, что ФРС сделает паузу в повышении процентных ставок в начале следующего года, что поддерживает американский рынок акций, мы ожидаем, что его падение возобновится и станет причиной дальнейшего снижения рынков акций стран ЕМ, включая РФ.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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