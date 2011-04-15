Рынок акций РФ будет падать на открытии, но его поддержит начавшая дорожать нефть

Российский рынок акций может начать торги среды умеренным снижением на фоне преимущественно негативной конъюнктуры на мировых рынках. При этом удерживать от более существенного падения его будут корректирующиеся после обвала цены на нефть.

Накануне российский рынок показал вполне умеренное снижение, несмотря на ярко выраженный внешний негатив. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 0,37% - до 2350,29 пункта, индекс РТС - на 0,66%, до 1106,05 пункта. Курс доллара вечером во вторник рос более чем на 40 копеек, курс евро — почти на 60 копеек.

Основные фондовые индексы США при этом выросли во вторник на 0,4-0,5%, корректируясь наверх после падения предыдущего дня. Сейчас участники рынка ждут итогов заседания ФРС 18-19 октября. На нем, вероятно, будет принято решение об очередном повышении ставки, а также озвучены прогнозы о перспективах американской экономики.

Европейские биржи накануне снижались по основным индексам. Инвесторы переживают по поводу возможной потери премьер-министром Великобритании Терезой Мэй своего поста. Оппозиционная лейбористской партия внесла ходатайство о голосовании по вотуму недоверия премьер-министру. Оппозиция не довольна тем фактом, что ранее Мэй перенесла голосование о соглашении с Евросоюзом по Brexit.

Мировые цены на нефть в среду немного корректируются наверх посл того, как накануне стоимость нефти марки Brent впервые с октября прошлого года упала ниже отметки в $56 за баррель, потеряв более 6%. WTI обвалилась почти на 8% — до минимума августа 2017 года. Азиатские индексы продолжают падение предыдущего дня, теряя в среднем 0,5-0,7%.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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