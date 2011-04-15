Рубль ждет коррекции в нефти для укрепления и равнодушен к заседанию FOMC

Во вторник, 18 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 50 коп. (+0,75%), до 67,28 руб., курс евро – на 68 коп. (+0,90%), до 76,42 руб.

Позиции российской валюты пошатнулись после пробоя зоны сопротивления 66,80-66,90 руб. В первой половине торгов ослабление рубля проходило на фоне снижения нефтяных котировок, во второй – на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара США.

Баррель нефти марки Brent подешевел на 5,75%, до $55,88. Курс доллара восстановился до 67,33 руб., курс евро – до 76,50 руб. Нефтяной рынок обвалился на технических факторах и на опасениях избыточного предложения, несмотря на решение ОПЕК+ сократить добычу.

Последний отчет Американского института нефти (API) тоже разочаровал покупателей. За неделю до 14 декабря 2018 года в США запасы сырой нефти увеличились на 3,45 млн баррелей, запасы бензина – на 1,77 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,44 млн баррелей.

Волатильность по нефти мне сейчас напоминает рынок криптовалют. Там тоже внутридневная волатильность подросла до 5% – 10%. Для нефтяных спекулянтов период с высокой волатильностью очень благоприятный для трейдинга.

В среду. 19 декабря, ФРС США объявит решение по процентным ставкам. Ожидается их повышение на 25 базисных пунктов до 2,25%-2,50%. Позже глава американского регулятора Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию. На ней он озвучит планы на следующий год. Регулятор планировал на 2019 год минимум два повышения ставок. Однако у участников рынка появились сомнения по этому поводу. По последним данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки составляет 72%.

Рубль всегда слабо реагировал на заседание ФРС США. Покупатели в рубле следят за нефтяным рынком, чтобы понять при каком уровне цены можно подкупать рубль. После пробоя зоны поддержки $58,00-$58,39 цена упала до $55,88 за баррель. Поддержкой выступал уровень $56,55. Новый уровень – $54,65 за бочку. Чтобы чаша весов опять склонилась на сторону покупателей, им нужно поднять цену выше $58,00-$58,39 за баррель.

Пара доллар/рубль остановилась у сопротивления 67,30 руб. Если на нефтяном рынке начнется восходящая коррекция, то курс вернутся к 66,90 руб. Если давление на рубль усилится, то движемся выше до 67,50 руб. за доллар США. Юридические лица на Московской бирже остаются в рубле. Евро восстановил потери против рубля, которые он понес с 5 по 14 декабря, но остается торговаться в боковом тренде от 12 ноября 2018 года и находится в диапазоне 74,55-77,25 руб.









Владислав Антонов, аналитик Альпари











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