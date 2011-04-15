Пессимистичные настроения по-прежнему преобладают на глобальных рынках. Итоги последнего в этом году заседания Федрезерва в целом можно охарактеризовать как ожидаемые – ставка ожидаемо поднята на 25 пунктов, а прогнозы по ее дальнейшей динамике умеренно смягчены. На наш взгляд, ключевая интрига в преддверии заседания ФРС состояла именно в изменении «точечной диаграммы» и комментариях регулятора. Согласно обновленным прогнозам FOMC, большая часть представителей регулятора теперь ожидает двух повышений процентной ставки вместо трех, однако заявления в итогов стейтменте о том, что регулятор будет глобальный экономический рост и финансовые условия, принимая в дальнейшем решение по ставке, говорят о том, что при сохранении негативных настроений на глобальных рынках ФРС готов держать продолжительную паузу. На наш взгляд, вчерашние итоги заседания ФРС подтверждают идею смягчения риторики, и достижение нижней границы диапазона нейтральной ставки делает регулятор более свободным в принятии дальнейших решений. Рассчитывать на что-то большее от ФРС вчера, вероятно, было проблематично – отсутствие повышения ставки либо кардинальный пересмотр прогнозов FOMC могли рассматриваться как нарушение принципа коммуникации с рынком.

Однако финансовым активам итоги заседания регулятора пользы не принесли. Американские фондовые индексы, пытающиеся по ходу вчерашнего дня демонстрировать заметное восстановление, по факту объявления итогов заседания вновь оказались под давлением, потеряв 1,5-2,2%, а индекс S&P 500 впервые с сентября прошлого года опускался ниже отметки в 2500 пунктов. Сегодня в Азии распродажи рисковых активов продолжаются - основные индексы региона торгуются в заметном минусе, а фьючерсы на американские индексы теряют еще около 0,7%. Продолжающийся уход от риска на текущий момент выглядит как эмоциональная реакция. Напомним также, что, по большому счету, текущая неделя является последней полноценной рабочей неделей в этом году, и на следующей неделе торговая активность в связи с католическим Рождеством может понемногу затухать.

Российский рынок акций завершил вчерашний день ростом на 0,35%, однако общая слабость всей группы рисковых активов на глобальных рынках может вернуть индекс Мосбиржи к уровням начала недели. На текущий момент считаем актуальным для индекса диапазон 2300-2350 пунктов. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни привлекательными по большинству бумаг.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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