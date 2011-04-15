Рынки надеются на приостановку повышения процентных ставок в США

Рынок акций РФ закончил торги в среду разнонаправленно на волне ожидания итога заседания ФРС по денежной политике. Поддержку получили акции энергетических и финансовых компаний на волне восстановления цен на сырую нефть и ожидания того, что ФРС сделает паузу в повышении процентных ставок в 2019 году.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтехимического (+1,43%), потребительского (+0,91%) и

телекоммуникационного (+0,70%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,35% и закрылся на отметке 2358.58 пункта. Индекс РТС упал на 0,58% и остановился на уровне 1099.63 пункта на фоне продолжения падения курса рубля к доллару и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне меньшего

снижения, чем это ожидалось, также они получили поддержку благодаря ослаблению курса американского доллара перед озвучиванием результата заседания ФРС по денежной политике. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 2,04%, до 57,41 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2,51%, до 47,77 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на волне ряда негативных факторов, среди которых наибольшее влияние имеет ожидание дальнейшего падения спроса на рублевые активы из-за санкционного давления консолидированного Запада и снижение цен на нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,44%, до 67,56 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» подскочила на 1,04%, до

77,21 рубля за один евро.

Оптимизм на российском рынке акций основывался на общей волне улучшения настроений инвесторов на мировых рынках из-за ожидания того, что ФРС может не только сократить количество повышений процентных ставок в 2019 году, но и вообще приостановить этот процесс.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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