Фондовый рынок РФ сильно просядет на открытии

Торги четверга на российском рынке акций в четверг начнутся существенным падением на фоне масштабных распродаж на мировых рынках, последовавших за решением ФРС США по ставке и ухудшением прогнозов по развитию американской экономики.

Российский рынок акций в среду не показал единой динамики в ожидании итогов заседания ФРС США по ставке. По итогам сессии индекс Мосбиржи подрос на 0,35% - до 2358,58 пункта, а индекс РТС снизился на 0,58%, до 1099,63 пункта. На российском валютном рынке наблюдалось существенное ослабление рубля на фоне укрепления доллара на Forex.

Основные фондовые индексы США в среду снизились в среднем на 2% на фоне решения ФРС повысить базовую процентную ставку на 0,25 п.п.— до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых, как и ожидали на рынке.

Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году, хотя ранее планировалось три.

Регулятор также ухудшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы.

Основные фондовые индексы Европы при этом росли накануне на фоне надежд инвесторов на достижение властями Италии соглашения с Еврокомиссей по госбюджету страны. По слухам на рынке, это соглашение уже достигнуто и скоро будет обнародовано. Как ранее сообщали власти Италии, дефицит госбюджета сократится с 2,4% до 2,04% ВВП.

Мировые цены на нефть с утра в четверг продолжают существенно падать на фоне укрепления доллара. Они теряют около 2%, при этом во вторник их падение было обвальным и достигало 6-7%. Азиатские фондовые индексы теряют более 3% после решения ФРС США по ставке.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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