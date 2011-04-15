Минфин РФ обвали рубль – Минфин США укрепил его

В среду, 19 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 17 коп. (+0,26%), до 67,46 руб., курс евро – на 37 коп. (+0,49%), до 76,80 руб.

Торги на Московской бирже по рублевым парам открылись снижением. Рубль положительно отреагировал на рост нефтяных котировок. Его укрепление к иностранным валютам было недолгим. Он резко подешевел на провалившихся аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Минфин РФ в среду предложил инвесторам три выпуска ОФЗ на 25 млрд руб. Ведомство 19 декабря признало несостоявшимся аукцион по продаже шестилетних ОФЗ серии 26223 на сумму 10 млрд руб. в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Помимо первичного аукциона по размещению ОФЗ серии 26223, ведомство планировало разместить двухлетние ОФЗ серии 26214 объемом 10 млрд руб. и десятилетние ОФЗ серии 52002 объемом 5 млрд 131 млн руб. Оба аукциона оказались неудачными для Минфина РФ, так как выручка от них составила 3,421 млрд руб.

Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился, тогда как курс доллара вырос до 67,80 руб., курс евро - до 77,43 руб. Потом из Штатов пришли положительные новости для рубля. Министерство энергетики США сообщило о недельном сокращении запасов нефти, а Минфин США - об исключении «Русала» из санкционного списка. На этих новостях рубль подорожал к доллару на 83 коп., до 66,97 руб., а к евро – на 106 коп, до 76,37 руб.

В США запасы нефти за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились на 497 тыс. баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 1,77 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 4,24 млн баррелей. Добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 млн баррелей в сутки.

Как и ожидалось участниками рынка, Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США (FOMC) повысил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Диапазон для процентной ставки по федеральным фондам (Federal fund rate) теперь составляет 2,25% - 2,50%. Повышение ставок было учтено в ценах, как, собственно, и снижение ожиданий в отношении действий ФРС США по повышению ставок с трех до двух в 2019 году. Доллар подорожал по всему рынку. Пара доллар/рубль выросла до 67,46 руб., а пара евро/рубль – до 76,80 руб. Также давление в конце сессии оказала дешевеющая нефть.

Новость от Минфина США и налоговый период будут сдерживать рубль в четверг. На торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,5%, до $56,18. По нефти сохраняются риски уйти к $54,65. Это тот уровень, с которого может начаться полноценная восходящая коррекция. За счет налогового периода рубль может спокойно пережить снижение нефтяных котировок.

На спот-рынке за доллар дают 67,26 руб., а за евро – 76,52 руб. Если ничто не изменится, торги на Московской бирже откроются снижением по доллару и евро. При таком открытии от рублевых пар стоит ожидать консолидации до американской сессии вблизи уровней открытия. Если цена на нефть будет быстро снижаться, то при дорожающем гринбеке на Форекс курс доллара протестирует уровень 68 руб. Я пока придерживаюсь флэта в районе 67,25 руб. за доллар США. В паре евро/рубль ожидается умеренное снижение до 76,40 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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