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20.12.2018

Рынку нефти нужно переждать период низких цен

В среду цены на нефть отошли от минимумов 14-месячной давности и в моменте касались отметки 58, финишировав на уровне 56,70 за баррель Brent. Отскок не выглядит впечатляющим, да и с утра в четверг котировки уже снова под небольшим давлением. Скорее игроки воспользовались краткосрочной коррекцией, чтобы продать актив на росте. В целом же настроения на рынке не претерпели значимых изменений.
Отчет Минэнерго оказался нейтральным, отразив сокращение запасов сырой нефти в пределах 0,5 млн баррелей против прогноза падения на 2,5 млн, да и запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей. А вот добыча осталась на уровне 11,6 млн баррелей в сутки, что вполне позитивно для рынка - производство хотя бы стабильно и не растет к новым рекордным максимумам.
Определенное впечатление на рынок произвели заявления саудовского министра энергетики. Правда, эффект оказался недолгим. Аль-Фалих подчеркнул, что происходящее сейчас на рынке к фундаментальным факторам не относится и связано с торговыми трениями между США и Китаем, а также разрешения на экспорт иранской нефти. Безусловно, доля правды в этих словах есть, но, пожалуй, одним из ключевых драйверов снижения цен – отсутствие веры в способности ОПЕК+.
Рынок нефти действительно переживает сложный период и, как видно по вчерашнему поведению цен, ему нужны довольно весомые аргументы для возвращения игроков с длинными позициями. Пока, на наш взгляд, период низких цен не завершился, и при появлении дополнительного фактора давления Brent рискует обновить недавние минимумы.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ






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