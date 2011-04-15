Падение рубля продолжится

Рынок акций РФ закончил торги в четверг в «красной» зоне оставаясь под давлением из-за падения спроса на рублевые активы, что выражается в низких продажах ОФЗ Минфином, снижением цен на акции российских компаний из-за возобновления падения котировок нефти и негативной тенденции на мировых финансовых рынках.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтехимического (-1.33%), нефтегазового (-0.67%) и

потребительского (-0.54%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0.24% и закрылся на отметке 2352.88 пункта. Индекс РТС упал на 1.47% и остановился на уровне 1083.47 пунктов на волне возобновления падения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на волне опасений падения спроса на «черное золото», которое отмечается на фоне увеличения добычи нефти не только в Штатах, но и в России. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 2.53% до 55.79 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 3.34% до 46.56 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии усилил

падение к евро и доллару на волне провалов размещения ОФЗ Минфином и роста спроса на валютном рынке доллара против сырьевых валют. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 1.06% до 68.18 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подскочила на 1.42% до 77.85 рублей за один евро.

Ожидаем продолжения ослабления курса рубля, которые остается под двойным ударом, со стороны западных санкций и падения спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов в первую очредь.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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