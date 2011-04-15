В ходе вчерашних торгов давление на позиции российской валюты продолжилось – пара доллар/рубль прибавила 1,2%, локально в течение дня достигая отметки в 68,50 руб/долл. (максимумы с первой половины сентября).

Если сравнить внешние условия для рубля на текущий момент с условиями первой половины сентября, то, с одной стороны цены на нефть за этот период снизились практически на 30%, но в то же время большая часть валют развивающихся стран за этот период продемонстрировала позитивную динамику. При нулевом изменении рубля за этот период, бразильский реал, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили 3-13,3%, а MSCI Emerging market currency index отскочил от минимумов ниже 1580 пунктов до 1600-1620 пунктов.

Мы по-прежнему считаем, что ключевым драйвером для рубля на текущий момент выступает общее отношение инвесторов ко всей группе валют emerging markets. В условиях продолжающейся слабости нефтяных котировок курс российский рубль локально может смотреться несколько хуже конкурентов, но значительные отклонения, на наш взгляд, маловероятны. Возможно, отчасти давление на рубль в последние дни обусловлено предстоящими в конце года погашениями рядом компаний РФ внешнего долга, что также вносит некоторые отклонения в соотношение динамик рубля и других валют EM.

Со второй половины сентября пара доллар/рубль большую часть времени проводила в диапазоне 65-68 руб/долл., и на текущий момент пытается выйти вверх из этого диапазона. Даже при текущих ценах на нефть мы считаем рубль локально недооцененным, и фундаментальный потенциал для дальнейшего ослабления рубля на данный момент видится ограниченным.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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