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21.12.2018

Спекулянты помогают толкать нефть вниз

В четверг котировки «черного золота» углубили спад, утратив уровень 55 впервые с сентября прошлого года. Brent коснулась отметки 54,57, а к закрытию скорректировалась в район 55,потеряв за день порядка 5%.
Несмотря на очевидную перепроданность, Brent никак не может нащупать дно, отчасти по причине того, что к фундаментальным факторам, которые давят сейчас на рынок, добавляется спекулятивная составляющая, и ее влияние не стоит недооценивать.
У спекулянтов срабатывает цепная реакция – по мере возобновления распродаж они подключаются к игре, что выливается в мощную просадку цен. Основания для такого поведения все те же – недоверие к ОПЕК, беспокойство по поводу мирового спроса, высокая активность на сланцевых месторождениях США. Напомним, запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе сократились всего на 0,5 млн вместо прогнозировавшихся 3 млн баррелей.
На данном этапе нет никаких гарантий того, что дно нащупано, и теперь цены будут восстанавливаться. Напротив, риск обновления минимумов довольно высок. Учитывая скептицизм мировых инвесторов в целом, которые вместо ралли Санта-Клауса продолжают ликвидировать длинные позиции по акциям, дальнейшие распродажи в сегменте рисковых активов могут отправить Brent к отметке 53, тем более что на попытках подъема нефть по-прежнему привлекает продажи.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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