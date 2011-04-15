Нефть и рубль продолжают снижаться

Неделя завершилась снижением. Большинство бумаг торговалось в красной зоне. Лидерами снижения стали бумаги и RusAl (RUAL:RX 29,45, -3,11%), взлетевшие на новостях за день до этого. Выросли в первом эшелоне акции Лукойла (LKOH:RX 4930, +2,53%). Пара USD/RUB весь день торговалась выше 68.

Падение рынков и рубля усиливается. Коррекция американского рынка продолжалась семь торговых сессий подряд, нефть снизилась до $54 за баррель, индекс РТС и рубль обновили минимум с сентября. На предстоящей неделе давление, скорее всего, ослабнет. На «рождественское ралли» рассчитывать не приходится, но полагаю, что наиболее вероятен технический отскок на 3-6%. Лучшей рекомендацией, на мой взгляд, будет сокращение длинных позиций в бумагах сырьевых компаний на отскоке. Цена на нефть опустилась до 3650 в рублевом выражении, это окажет сильное влияние на их операционный денежный поток. Нефтяникам придется увеличить заимствования или сократить инвестпрограмму. Оба варианта имеют негативные последствия для бизнеса.

Ожидаю нейтральную динамику. В фокусе нет заметных событий. Часть площадок закрыта или торгует по сокращенному расписанию. На рынке продолжится борьба за удержание отметки 2350 п. по индексу Мосбиржи. Ориентир по паре USD/RUB: 68,00-69,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.