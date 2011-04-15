В пятницу наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС. Повышение волатильности по западным фондовым индексам и усиление неопределенности в отношении перспектив мировой экономики негативно сказываются на спросе на развивающихся рынках акций. В итоге Сургутнефтегаз (SNGS) и Транснефть (TRNFP) подешевели на 2.0%, Северсталь (CHMF) – на 1.8%, Норникель (GMKN) – на 1.5%. Между тем роль «защитной» бумаги сыграли акции Лукойла (LKOH), подорожавшие на 2.5%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZ) подешевели на 5.6%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 5.5%, ОР (OBUV) – на 3.4%.

Фондовые индексы США понизились еще на 1.8% - 3.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, в среднем в плюсе находятся и азиатские индексы.

Сегодня возможно сокращение давления продаж благодаря уходу западных трейдеров на рождественские каникулы. В выходные глава Казначейства США провел переговоры с главами крупнейших банков, которые заверили его в отсутствии проблем с ликвидностью, и опроверг слухи о возможном намерении Д. Трампа отправить в отставку председателя ФРС Дж. Пауэлла. Вместе с тем, правительство США теперь функционирует в режиме частичного финансирования, поскольку представители двух партий в конгрессе не смогли придти к компромиссу в отношении параметров бюджета, что можно отнести к факторам, сдерживающим активность инвесторов. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка движения вверх по паре доллар-рубль – курс доллара оказался под некоторым давлением после приостановки финансирования правительства США и публикации данных по ВВП, которые оказались немного слабее прогнозов.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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