Конец года проходит на глобальных рынках в негативных тонах.

Заголовки в СМИ активно пестрят информацией о том, что прошлая торговая неделя стала для американского рынка акций худшей со времен кризиса 2008-2009 гг., и к текущему моменту последний раз столь слабые результаты в декабре американский рынок демонстрировал еще во время Великой депрессии. Однако, на наш взгляд, подобные исторические аналогии на текущий момент, конечно, не имеют большого смысла. В целом текущий год был отмечен восстановлением волатильности после сверхнизковолатильного прошлого года. К текущему моменту снижение индекса S&P от максимумов конца сентября составляет около 18%, при этом средний размер просадок по американскому рынку с 1928 г. составляет 16%. Текущий рост волатильности может шокировать инвесторов, берущих за ориентир динамику рынка за последние несколько кварталов, но вряд ли серьезно застанет врасплох инвесторов, ориентирующихся на более длительные временные горизонты.

Текущая торговая неделя, вероятно, будет отмечена низкой торговой активностью в связи с празднованием в ряде стран католического Рождества. Основные события декабря (саммит G-20 и декабрьское заседание Федрезерва) на глобальных рынках уже состоялись, и, несмотря на негативную динамику рынков, считать итоги данных событий негативными для рисковых активов вряд ли рационально. Саммит G-20 дал инвесторам временную передышку (90 дней, в рамках которых не будут вводиться новые импортные пошлины между США и Китаем) и надежду на возобновление переговоров между странами (на выходных министерство торговли КНР сообщило о проведении на прошлой неделе переговоров с американскими коллегами на уровне вице-министров). Что касается политики Федрезерва, то стейтмент к последнему заседанию демонстрирует, что ФРС следит помимо экономических факторов и за финансовыми рисками, следовательно, вероятно, новые повышения в следующем году возможны только при сценарии нормализации ситуации на глобальных рынках.



Российский рынок акций на фоне слабого риск-аппетита на глобальных рынках большую часть прошлой недели провел в сравнительно узком торговом диапазоне 2330-2360 пунктов по индексу Мосбиржи (на ближайшие дни, этот диапазон, на наш взгляд, может сохранять актуальность). При этом, если оценивать годовые результаты российского рынка, то к текущему моменту среди группы страновых индексов MSCI (учитывающих долларовую доходность) российский рынок акций уверенно держится в группе лидеров. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российскому рынку акций сравнительно привлекательными.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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