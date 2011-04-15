Проблемы рубля еще не закончились

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу со снижением на волне падения цен на сырую нефть, ожидания новых санкций со стороны консолидированного Запада и падения общего спроса на рублевые активы.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (-0,87%), финансового (-0,72%) и

нефтегазового (-0,28%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,24% и закрылся на отметке 2347.17 пункта. Индекс РТС упал на 0,58% и остановился на уровне 1077.17 пункта на волне разнонаправленной динамики курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались разнонаправленно на фоне все тех же проблем: опасения в отношении торможения роста мировой экономики, а значит, и спроса на сырьевые товары, включая нефть, и широкого предложения товара на мировом рынке. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,92%, до 53,85 доллара за баррель. Западно-техасская WTI, наоборот, частично восстановилась после обвала в четверг, увеличившись на 0,54%, до 46,13 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии также

торговался разнонаправленно против доллара и евро, следуя за динамикой основной валютной пары на рынке форекс. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,31%, до 68,53 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,34%, до 78,05 рубля за один евро.

Ожидаем, что в понедельник активность на российском финансовом рынке будет низкая из-за выходных в честь рождественских праздников на основных финансовых мировых рынках. В перспективе падение рубля может продолжиться.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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