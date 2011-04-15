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24.12.2018

Рынок акций РФ перед праздниками может подрасти вслед за нефтью и Азией

Российский рынок акций в понедельник может немного подрасти на открытии на фоне подъема цен на нефть и роста на рынках Азии. Вместе с тем, давление на рынок будут оказывать предпраздничные распродажи на рынках Европы и США.
Основные индексы Азии в понедельник растут в пределах 1,1% на фоне политической неопределенности в США. Американский президент Дональд Трамп отказывается подписывать временный бюджет до 8 февраля.
Американские фондовые индексы в пятницу потеряли 3%. В понедельник торги на биржах США будут укороченными перед праздниками, а во вторник биржи будут закрыты из-за Рождества.
В Европе фондовые индексы в пятницу смогли немного подрасти на фоне комментариев главы Федерального резервного банка Нью-Йорка о том, что ФРС может пересмотреть прогнозы по повышению ставки. 24, 25 и 26 декабря торги на европейском фондовом рынке проводиться не будут.
Мировые цены на нефть в понедельник подрастают на фоне заявлений президента ОПЕК, о возможном более существенном сокращении объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, чем это было оговорено ранее свидетельствую. Очередное заседание ОПЕК+ по этому вопросу может пройти в феврале в Баку.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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