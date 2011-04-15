Канун Рождества приостановит падение рубля

Драматичное падение рубля ниже 69 руб/дол. на прошлой неделе может быть приостановлено в понедельник 24 декабря. Этому способствуют многие факторы. Снижение нефтяных котировок не развивается, поскольку в воскресенье вышла информация о готовности ОПЕК+ более глубоко сократить добычу в 2019 г. Поэтому утром 24 декабря цена Brent, упавшая ранее ниже $53, подрастает к $54,5 за баррель. В свою очередь, агрегатный индекс доллара DX снижается с 96,45 п. к 96,29 п. Короткий предрождественский торговый день на мировых рынках не предполагает сильных движений. Во многом поэтому сокращается и резкость обрушения фондовых индексов, которая в последние дни также способствовала ослаблению рубля. Кроме того, в России идёт налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами, что обычно поддерживает рубль.

Таким образом, 24 декабря есть вероятность сохранения котировок рубля в диапазоне 68 – 69 руб/дол и 77,2-78,3 руб/евро. Но в целом тревожная тенденция ослабления российской валюты сохраняется. Доллар явно стремится к 70 руб. , евро - к 79-80 руб. Дестабилизирующие факторы могут ещё проявиться как до конца года, так и в начале 2019 г., при возврате Минфина к покупкам валюты и усилении санкционной риторики в США.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд













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