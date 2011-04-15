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24.12.2018

Нефть остается во власти медведей

В пятницу цены на нефть продолжили падение, снизившись по итогам торговой недели максимально за последние три года – Brent потеряла в цене более 10% и достигла новых минимумов на отметке 53. К закрытию торгов цена слегка скорректировалась, а на утренней сессии в понедельник пытается развить восстановление, но пока без видимых результатов.
Инвесторы по-прежнему опасаются, что на фоне нестабильной мировой экономики спрос будет отставать от предложения в следующем году, и действий стран ОПЕК+ будет недостаточно, чтобы привести рынок в равновесие. В конце минувшей недели по рынкам поползли слухи о том, что картель и его союзники могут рассмотреть вопрос увеличения ограничений по добыче на встрече в апреле, если сочтут меры недостаточными. Однако рынок пока не реагирует на эти вербальные интервенции, предпочитая реагировать на факты и фундаментальные реалии рынка.
По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых установок в США продемонстрировало рост впервые за три недели – прирост составил 10 единиц, а значит, через какое-то время рост добычи в стране также может возобновиться, что только усилит давление на котировки.
Что касается статистики по запасам, в связи с празднованием католического Рождества 25 декабря, релизы API и Минэнерго выйдут с опозданием на один день – в среду и четверг. На данный момент предпосылки для формирования дна присутствуют, но если в ближайшее время не появится позитивных факторов, Brent будет оставаться во власти медведей.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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