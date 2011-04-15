Акции дешевеют на Рождество

Неделя началась с падения. Поводом стал негативный внешний фон. Лидерами снижения стали бумаги X5 Retail (FIVE:RX 1700, -5,82%). Лидерами роста без новостей стали акции Соллерс (SVAV:RX 440, +1,85%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 68-69.

Газпром (GAZP:RX 149,73, -0,92%) ожидает рост прибыли. Консенсус прогноз по основным финансовым показателям повышен. Выручка ожидается в районе 8,4 трлн рублей, EBITDA – около 2,4 трлн рублей, а прибыль – 1,3 трлн рублей. Свободный денежный поток превысит 340 млрд руб. Дивиденд по нашим расчетам может достичь 12-13 руб. на акцию, что соответствует доходности около 8%. Драйверами роста являются рост поставок в Европу и строительство новых коридоров, которые значительно увеличат объемы поставок. Сохраняем рекомендацию «покупать», цель –185 рублей.

Ожидаю нейтральную динамику. На локальном рынке нет заметных событий. Активность будет низкая, поскольку биржи США и Европы закрыты. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2330 п. Ориентир по паре USD/RUB: 68,00-69,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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