В понедельник внешний фон оставался преимущественно негативным – трейдеры на биржах США воспользовались предпраздничной торговой сессией, чтобы возобновить сокращение позиций по акциям (высвободившийся капитал, судя по динамике котировок, переводится в «защитные» активы, такие как золото и казначейские облигации). Снижение на российском рынке акций было не столь заметным, как на мировом, поскольку российские бумаги уже давно торгуются с заметным дисконтом к мировым аналогам по сравнительным мультипликаторам. Подешевели акции МТС (MTSS, -3.8%), ММК (MAGN, -2.0%), Норникеля (GMKN, -1.8%). Тем временем НЛМК (NLMK) подорожал на 1.3%, Газпром нефть (SIBN) – на 0.7%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции корпорации Иркут (IRKT) подорожали на 7.2%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 7.0%. Тем временем возобновилось снижение по бумагам Электроцинка (ELTZ, -5.7%), продолжает снижаться капитализация ОР (OBUV, -5.6%).

Фондовые индексы США понизились более чем на 2%, сегодня торги в США проводится не будут по случаю Рождества. Биржи Западной Европы в понедельник были закрыты на рождественские каникулы. по азиатским фондовым индексам сегодня наблюдается снижение.

Сегодня возможно открытие в минусе по индексу РТС – характер торгов на мировых рынках пока не позволяет ожидать восстановления «спроса на риск». Вместе с тем, пробой вниз уровня 1050 пунктов по индексу РТС сегодня выглядит маловероятным, учитывая отсутствие нерезидентов, которые ушли на рождественские каникулы. На валютном рынке возможен некоторый период консолидации вблизи отметки 68.5 по паре доллар-рубль на фоне сокращения активности на рынках в целом из-за праздников.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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