Перспективы замедления роста мировой экономики давят на рынки

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на негативной территории, следуя общей тенденции пессимизма, которая превалирует на мировых рынках. Помимо этого, давление на рынок акций продолжило оказывать снижение цен на сырую нефть. Главной причиной падения рынков по-прежнему является ожидание падения роста мировой экономики.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-3,38%), потребительского (-2,25%) и финансового (-1,43%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,06% и закрылся на отметке 2322.27 пункта. Индекс РТС упал на 0,66% и остановился на уровне 1070.09 пункта на фоне повышения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались на отрицательной территории. Причина все та же – рост опасений, что мировая экономика будет и далее замедляться, а это в свою очередь приведет и к снижению спроса на сырьевые и товарные активы, включая нефть. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 1,46%, до 53,31 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 2,22%, до 44,58 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара, но такую динамику можно объяснить большим количеством закрытия коротких позиций по рублю , а не изменением ситуации в пользу российской валюты. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,76%, до 68,34 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,25%, до 78,05 рубля за один евро.

Во вторник активность на финансовом рынке РФ будет низкой из-за

отсутствия на нем иностранных инвесторов по причине праздничного дня.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.