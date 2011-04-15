Рынок акций РФ во вторник сильно упадет вслед за нефтью и Азией

Российский фондовый рынок на открытии торгов во вторник может существенно упасть вслед за нефтью и азиатскими рынками.

Накануне он снизился в среднем на 1% при негативном внешнем фоне. На западных рынках начались Рождественские каникулы, что сказывается на активности торгов на российском рынке.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,06% - до 2322,27 пункта, а индекс РТС - на 0,66% до 1070,09 пункта.

Азиатские рынки во вторник показывают существенное падение. Так, индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал ниже психологической отметки 20 тысяч пунктов на фоне укрепления иены.

Американские рынки, которые во вторник ушли на Рождественские каникулы, на укороченной сессии понедельника показали максимальное падение за всю историю торгов в сочельник. Основные фондовые индексы США потеряли в понедельник в пределах 3%.

Поводом для столь серьезного снижения стала критика президента США Дональда Трампа в адрес ФРС. Также сохраняется проблема с подписанием нового бюджета страны.

Европейские рынки также достаточно существенно понизились, просев на 1,5%. Нефть во вторник дешевеет более чем на 6%, а цена нефти марки Brent опустилась ниже $51 баррель, вернувшись к минимумам конца августа прошлого года.









Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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