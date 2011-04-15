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25.12.2018

Нефть проявляет солидарность с Уолл-стрит

Последнюю неделю уходящего года рынок нефти начал явно неудачно. За день котировки Brent потеряли более 6%, а от пиковых максимумов, достигнутых в начале октября – уже на целых 40%. Так, цены, которые в моменте достигали максимума под отметкой 55, сползли ниже 51 впервые с августа и теперь всерьез угрожают ключевой психологической отметке 50.
Трейдеры в сырьевом сегменте продолжают избавляться от фьючерсных контрактов, несмотря на попытки ОПЕК сдержать текущий обвал обещаниями ограничить добычу сильнее и не более длительный срок, если потребуется. Во-первых, у инвесторов изначально были сомнения в эффективности новой сделки производителей, от которых не ждут строгого и честного соблюдения ее условий.
Во-вторых, на данный момент игроки сосредоточены даже не на внутренних факторах, а на происходящем в мире, и обвал фондовых рынков США, мягко говоря, тревожит трейдеров. Накануне индекс S&P 500 официально ступил на территорию медвежьего рынка – достигнув минимума апреля 2017 года, бенчмарк опустился от пиковых максимумов на 20%.
Помимо опасений за мировую экономику, инвесторами движут переживания по поводу торговой войны, временного прекращения работы правительства в Штатах, а также критики Трампа в адрес главы ФРС, которая становится все более агрессивной. После празднования католического Рождества, 27 декабря, состоится следующее заседание Сената. Если вопрос не разрешится, падение фондовых рынков и нефтяных цен продолжится.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ






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