Рождественские распродажи утихают

Падение продолжалась восьмую сессию подряд. Даже закрытые рынки США и Европы не смогли удержать рынок от падения. Индекс Мосбиржи пробивал вниз психологическую отметку 2300 п., а индекс РТС достигал минимума с августа прошлого года. Лидерами снижения стали бумаги Детского мира (-5,56%). Лидерами роста без новостей стали акции АФК Системы (+1,87%). К вечеру рынок предпринял попытку отскока, но из красной зоны не вышел. Ситуацию на рынке усугубил флеш-крэш фьючерсов нефти, котировки которой обвалились на 12% в начале торгов из-за отсутствия активности арбитражеров на фоне закрытых бирж в США и Европе. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 68-69.

Монетарные власти могут оказаться перед сложным выбором. Цена на нефть в рублевом выражении упала до 3400, что на 40% ниже уровня, наблюдаемого летом. Есть опасность резкого сокращения бюджетного профицита, который превышал 2,5% от ВВП. Минфин снизит объем закупок валюты в резервы, но ему будет необходимо компенсировать часть выпавших сверхдоходов. Объем заимствований на 2019 год может быть скорректирован в сторону увеличения на 500 млрд руб. и более, в том числе, за счет внешних займов. Но это потребует повышения ставок по облигациям, а также повышения ключевой ставки, чтобы привлечь новых инвесторов. Отказ от повышения ставок негативно повлияет на устойчивость рубля в 1-м квартале, курс USD/RUB может выйти в диапазон 70-75.

Минфин проведет аукцион ОФЗ. Будут предложены трехлетние бумаги с доходностью 8,2% годовых. Ожидаю, что на фоне высокой волатильности рынков спрос будет низким. Сейчас инвесторы предпочитают покупать валютные инструменты на фоне опасности ослабления рубля из-за падения цены на нефть.

На рынках зреет технический отскок в пределах 4%. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2380 п. Ориентир по паре USD/RUB: 68,00-69,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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