Во вторник на российском рынке акций преобладали продажи

Во вторник (несмотря на сокращение активности нерезидентов из-за рождественских каникул) на российском рынке акций преобладали продажи. Новатэк (NVTK) подешевел на 2.1%, Лукойл (LKOH) – на 2.0%, Газпром (GAZP), Норникель (GMKN) и Магнит (MGNT) – на 1.8%. Одним из последствий отсутствия западных ориентиров (включая фьючерсы на нефть Brent с расчетами в Лондоне) стало повышение волатильности по нефтяным фьючерсам на Московской бирже, что, в свою очередь, способствовало сохранению давления продаж в нефтегазовом секторе на фондовом рынке.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, Коршуновский ГОК (KOGK) подешевел на 8.0%, Детский мир (DSKY) – на 5.6% (закрытие реестра «под дивиденды»), корпорация Иркут (IRKT) – на 5.1%.

В США и Европе торги во вторник не проводились по случаю Рождества, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. На азиатских фондовых площадках продолжается коррекция вниз.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС. Хотя внешний фон и остается умеренно-негативным, оснований для усиления продаж пока недостаточно, цены на нефть Brent стабилизировались вблизи психологически важного уровня $50 за баррель, в США президент смягчил тон высказываний в отношении ФРС (что, впрочем, пока не восстановило доверия инвесторов к рынку акций). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 68.5 – 69.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.