Фондовый рынок РФ может продолжить падение на фоне невнятной динамики нефти

Российский рынок акций на открытии торгов в среду может продолжить свое снижение на фоне невнятной динамики цен на нефть и отсутствия сигналов с западных бирж.

Накануне российский рынок продолжил свое снижением по основным индексам на фоне внешнего негатива и невысокого объема торгов из-за рождественских каникул на западных биржах. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,35% - до 2290,86 пункта, а индекс РТС - на 2%, до 1048,71 пункта. Индексы вернулись к минимумам августа текущего года (индекс Мосбиржи) и августа 2017 года (индекс РТС).

Рубль во вторник также снижался к доллару и к евро на фоне падения цен на нефть к отметке $50 за баррель марки Brent. Вечером во вторник курс доллара повышался более чем на 20 копеек, а евро — более чем на 10.

Азиатские рынки в среду не показывают единой динамики в отсутствии ориентиров с западных бирж. Торги на американских рынках возобновятся в среду, а на европейских — только в четверг.

Негатив на рынок привносит ситуация в США, где пока так и не могут утвердить бюджет страны. Поводом для разногласий стало требование президента страны Дональда Трампа заложить в бюджет $5 млрд на возведение стены на границе с Мексикой.

Мировые цены на нефть в среду не показывают единой динамики после того, как во вторник торги фьючерсами на нефть не проводились в связи с Рождеством. В понедельник нефтяные котировки обвалились сразу на 6%.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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