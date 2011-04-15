Падение интереса инвесторов к ЕМ оказывает давление на акции РФ

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в одиночестве падением,

продолжая отыгрывать рост опасений инвесторов, что мировая экономика продолжит замедляться, что в первую очередь ударит по развивающимся рынкам (ЕМ), а также окажет заметное давление на спрос на сырьевые товары, продажа которых приносит заметный доход России.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний потребительского (-2,41%), финансового (-1,79%) и нефтегазового (-1,32%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,35% и закрылся на отметке 2290.86 пункта. Индекс РТС упал на 2% и остановился на уровне 1048.09 пункта на волне снижения курса рубля к американскому доллару и евро.

Нефть во вторник не торговалась по причине выходного дня –праздника Рождества.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал по отношению к евро и доллару на фоне отсутствия торгов на рынке форекс из-за выходного дня. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,34%, до 68,81 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,23%, до 78,36 рубля за один евро.

В среду мировые рынки частично откроются. Мы продолжаем ожидать

негативной динамики на рынке акций РФ.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.