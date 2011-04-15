Нефть под влиянием глобальных факторов

По случаю празднования католического Рождества во вторник многие торговые площадки были закрыты, и на тех рынках, где нефть продолжила торговаться, произошел очередной обвал котировок после снижения на 6% в понедельник. Сегодня с утра Brent, обновив минимумы в районе 50,24, расположилась на 50,50.

Так совпало, что в декабре страны ОПЕК не впечатлили игроков, а распродажи на фондовых рынках мира возобновились с новой силой. И это стало двойным ударом по нефтяным ценам. Вдобавок игроков все сильнее беспокоят перспективы мировой экономики, что является одним из главных факторов давления на фьючерсы. Не будем забывать и о торговой войне между США и Китаем – несмотря на некоторый спад напряженности между странами после недавних переговоров, конфликт все еще далек от разрешения, что дополнительно нервирует рынки.

Учитывая, что все это факторы носят не краткосрочный характер, имеют серьезное влияние на настроения инвесторов и не могут оперативно разрешиться в лучшую сторону в силу своей сложности, о каком-то уверенном и масштабном восстановлении нефтяных цен говорить сейчас не приходится. Напротив, уровень 50 по-прежнему находится под угрозой, и Brent рискует отметиться на новых минимумах в обозримом будущем.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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