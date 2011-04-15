Улучшение ожиданий

В среду коррекция вниз на рынке акций приостановилась – с позиций, технического анализа, вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС была найдена поддержка. Восстановлению котировок высоколиквидных бумаг способствовало смягчение внешнего фона – пауза в торгах, связанная с Рождеством, пошла на пользу трейдерам на западных рынках (включая сырьевые). В итоге Норникель (GMKN) вырос на 2.5%, Газпром нефть (SIBN) – на 2.3%, Татнефть (TATN) – на 2.2%, Магнит (MGNT) – на 1.5%, Роснефть (ROSN) – на 1.3%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции группы ГАЗ (GAZA) подорожали на 5.5%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 3.7%, РуссНефти (RNFT) – на 3.3%.

Фондовые индексы США выросли на 5.0% - 5.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в среду. Большинство европейских бирж в среду оставались закрытыми на рождественские каникулы. На азиатских фондовых площадках наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС вслед за всплеском оптимизма на фондовых биржах США, поводом к которому могли стать сообщения о планируемом визите представителей США в Китай для переговоров по торговым вопросам, а также заверения администрации президента США в отсутствии планов по отстранению Дж. Пауэлла от должности председателя ФРС. Дневное изменение значения фондового индекса S&P500 (+5%) вчера оказалось максимальным с 2009 года (однако индекс по-прежнему находится на 7.7% ниже уровня начала года). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне восстановления «спроса на риск» после улучшения ожиданий, связанных с «торговыми войнами».







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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