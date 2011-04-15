Рынок акций РФ подрастет на открытии вслед за биржами США и Азии

Российский рынок акций может начать торги четверга «в плюсе» на фоне возобновления роста на биржах США и Азии. Вместе с тем, от более существенного подъема его будут удерживать вновь несколько снижающиеся цены на нефть.

Накануне российский рынок смог скорректироваться наверх после существенного падения предыдущих дней. Поводом для роста рынка стало улучшение настроений на мировых площадках и попытки нефти подняться к уровню $52 за баррель марки Brent.

По итогам сессии среды индекс Мосбиржи увеличился на 0,79%, до 2308,85 пункта, а индекс РТС - на 0,43%, до 1053,17 пункта.

Основные фондовые индексы США в среду выросли сразу более чем на 5% в рамках коррекции к крайне неудачным торгам сочельника. Хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что Джером Пауэлл останется во главе ФРС США, несмотря на критику президента страны Дональда Трампа. На биржах Европы в четверг торги не проводились, так как там продолжали отмечать Рождество.

Азиатские биржи в четверг также показывают позитивную динамику вслед за американскими рынками. А мировые цены на нефть немного снижаются после бурного роста накануне, которые превысил 8-9%. Сейчас участники рынка ждут публикации данных по запасам нефти в США за неделю. По прогнозом, этот показатель снизится на 2,7 млн баррелей - до 438,8 млн баррелей.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club



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