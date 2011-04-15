Рынок нефти берет реванш

Как только нефть Brent направилась к отметке 50 долларов за баррель, инвесторы начали проводить аналогию с 2016-м годом, когда котировки в моменте уходили ниже 30 долларов. Медведи стали строить дальнейшие планы по укреплению своих позиций. Однако в среду, когда рынки частично возобновили свою работу после празднования Рождества в католическом мире, цены резко устремились вверх и прибавили около 8% на волне технической коррекции после предрождественского обвала.

Мощный отскок многие объясняют тем, что на самом деле негативная реакция энергоносителей была чрезмерной и слишком эмоциональной, да и неоправданной с точки зрения фундаментальных реалий рынка нефти. Безусловно, основное давление пришло со стороны бегства от рисков и рекордной просадки американских площадок. Но и о наличии устойчивого фундамента внутри самого рынка черного золота сейчас вряд ли можно говорить, несмотря на то, что страны ОПЕК+ предпринимают шаги дл возвращения спроса и предложения в состояние равновесия.

В дальнейшем настроения в сырьевом сегменте будут во многом зависеть от поведения инвесторов на фондовых площадках. В ближайшей перспективе, если обойдется без новых потрясений и распродаж на мировой арене, Brent может попытаться развить коррекцию. Но о полномасштабном восстановлении цен можно будет говорить лишь при наличии гармонии на рынках акций и внутренней поддержки – к примеру, в форме эффективных мер ОПЕК+ или тенденции сокращения мировых запасов в тандеме с повышением спроса.

С технической точки зрения, Brent смогла удержаться выше важного уровня 50 долларов, что уже неплохо в текущих обстоятельствах. По итогам дня котировки превысили отметку 55, и если в ближайшее время смогут закрепиться над этой областью, не исключено достижение более высоких целей. Но важно помнить, что в силу неопределенности по всем фронтам велика угроза фиксации прибыли на росте.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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