Рынок акций РФ продолжит падение

Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте на фоне роста цен на сырую нефть и локального отскока на американском рынке акций. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (+1,53%), нефтегазового (+0,76%) и металлургического (+0,72%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,79% и закрылся на отметке 2308.85 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,43% и остановился на уровне 1053.17 пункта на фоне снижения курса рубля к доллару и к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ подскочили вверх на весьма волатильных торгах. Похоже, что этот рост пока можно объяснить только закрытием заметного количества коротких позиций и ничем более. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 2,44%, до 52,01 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,72%, до 44,11 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал по отношению к евро и доллару, несмотря на повышательную динамику товарных валют и ослабление курса доллара на рынке форекс. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,61%, до 69,08 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,66%, до 78,77 рубля за один евро.

Негативные тенденции на американском рынке акций, а также в Европе и Азии с высокой долей вероятности продолжатся. Этому способствуют сохраняющийся пессимизм в отношении перспектив роста мировой экономики, политическое противостояние в США между Д. Трампом и его противниками, а также напряженность в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Экономическая ситуацию повлечет за собой и падение рынка акций ЕМ, в том числе, и российского. Вероятнее всего, снижение курса рубля также продолжится, если цены на нефть не развернутся окончательно вверх.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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