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28.12.2018

Рынок акций РФ может подрасти вслед за нефтью

Российский рынок акций в пятницу может продолжить подъем вслед за растущими ценами на нефть. Вместе с тем, объем торгов может быть невелик в связи с приближающимися праздниками.
Накануне российский рынок вновь подрос, несмотря не преимущественный внешний негатив. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 0,82% - до 2327,81 пункта, а индекс РТС - на 0,33% до 1056,61 пункта.
Основные фондовые индексы США в четверг прибавили в пределах 1%, несмотря на то, что в начале сессии теряли порядка 2-3%. Оптимизму инвесторов способствовала хорошая статистика по безработице в стране. Так, число заявок на пособие по безработице за неделю сократилось на 1 тысячу, тогда как на рынке ждали роста показателя.
Биржи Европы в четверг закрылись снижением в пределах 2,3% по основным индексам. Европейские инвесторы продолжают беспокоиться относительно ситуации с бюджетом в США и ожидают замедления темпов роста мировой экономики.
Мировые цены на нефть в пятницу растут почти на 2% после некоторого снижения накануне. Азиатские индексы не показывают единой динамики, хуже остальных выглядит Nikkei. Поводом для падения японского индекса стало сообщение о том, что безработица в Японии в ноябре неожиданно увеличилась до 2,5% с 2,4% в октябре.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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