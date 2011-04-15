Рынок акций РФ может подрасти вслед за нефтью

Российский рынок акций в пятницу может продолжить подъем вслед за растущими ценами на нефть. Вместе с тем, объем торгов может быть невелик в связи с приближающимися праздниками.

Накануне российский рынок вновь подрос, несмотря не преимущественный внешний негатив. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 0,82% - до 2327,81 пункта, а индекс РТС - на 0,33% до 1056,61 пункта.

Основные фондовые индексы США в четверг прибавили в пределах 1%, несмотря на то, что в начале сессии теряли порядка 2-3%. Оптимизму инвесторов способствовала хорошая статистика по безработице в стране. Так, число заявок на пособие по безработице за неделю сократилось на 1 тысячу, тогда как на рынке ждали роста показателя.

Биржи Европы в четверг закрылись снижением в пределах 2,3% по основным индексам. Европейские инвесторы продолжают беспокоиться относительно ситуации с бюджетом в США и ожидают замедления темпов роста мировой экономики.

Мировые цены на нефть в пятницу растут почти на 2% после некоторого снижения накануне. Азиатские индексы не показывают единой динамики, хуже остальных выглядит Nikkei. Поводом для падения японского индекса стало сообщение о том, что безработица в Японии в ноябре неожиданно увеличилась до 2,5% с 2,4% в октябре.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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