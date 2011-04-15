Надеемся на рост Индекса Мосбиржи выше сопротивления 2350

Вчера российский рынок акций по итогам торгов прибавил 0,82%, на наш взгляд, довольно-таки слабо отыграв прошедший накануне 5-процентный рост фондовой Америки. Причин такой неуверенности отечественных инвесторов было несколько. Прежде всего, это падавшие вчера весь день американские фьючерсы и нефть, а также страхи переносить лонги через длинные выходные.

Но после закрытия российского рынка акций в четверг внешний фон сильно улучшился: американские фондовые площадки вышли в хороший плюс (S&P 500 вырос на 0,86%, Dow Jones - на 1,14%), чуть менее полупроцента растут фьючерсы на них сегодня с утра, отскочила от минимумов дня нефть.

Все это говорит о том, что что Индекс Московской биржи откроется ростом в районе 0,5%. Впереди у рублевого индикатора сопротивление 2350-2355 пунктов – это линия поддержки восходящего тренда от середины апреля. Было бы хорошо, если сегодня Индекс Мосбиржи закрылся бы выше этого уровня – техническая картина для возобновления роста стала бы более благоприятной.

На сегодня можно порекомендовать попробовать купить «Газпром», который вновь пойдет покорять отметку 155, а при удачном раскладе и 160 руб (но это уже в следующем году). Ниже 950 рублей интересна «Северсталь» с ее заманчивой дивидендной доходностью. В принципе, эти бумаги можно переносить черед Новый год, риски их сильного снижения не велики. Но для принятия решения о портфеле на праздники у нас еще будет завтрашняя суббота, когда российский рынок будет торговаться в гордом одиночестве и у нас еще будет время отыграть сегодняшнее закрытие Америки.

А вот рубль в паре с долларом, похоже, всерьез намерен закончить год в близи «круглой» отметки 70. И вроде бы все складывается в пользу российской валюты: нефть вышла из под уровня 50 долларов за баррель, экспортеры продают валюту для уплаты налогов, доллар снижается на мировом рынке (пара евро-доллар ушла выше 1,14 и сегодня с утра торгуется на отметке 1,146), а рубль все сыпется. Причины этого – желание снизить валютные риски и захеджировать позиции по рублевым активам на длинные выходные.

Сегодня на открытии торгов рубль попытается вернуться к уровню 69 руб за доллар, но пока сложно оценить, каков на сегодня баланс сил продавцов и покупателей валюты. Поэтому любые сделки с парой доллар-рубль мы рекомендуем совершать с выставлением очень коротких стопов.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР









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