Рынок нефти перешел от обвала в режим «качели»

После резкого восстановления на 8 с лишним процентов, цены на нефть возобновили снижение в четверг, но удержались над уровнем 53 долларов за баррель марки Brent. Рынок остается в медвежьей фазе, но давление на котировки сейчас ослабло, по большей части благодаря некоторому улучшению настроений инвесторов на американском фондовом рынке.

Рынок переключился из свободного падения в режим «качели». В таком поведении цен прослеживается активное участие спекулятивной составляющей – игроки просто решили прикупить подешевевшие контракты вблизи отметки 50 долларов, но и выше 55 долларов актив не пустили в силу отсутствия фундаментальных оснований для развития импульса, а также на фоне уместности продажи на росте.

В целом же ситуация в энергетическом секторе не поменялась – медвежьи настроения по-прежнему преобладают, и в среднесрочной перспективе ситуация вряд ли заметно изменится в лучшую сторону. Инвесторам нужно увидеть стабильное снижение активности на сланцевых месторождениях США и сохранение здорового мирового спроса на черное золото, чтобы снова поверить в потенциал фьючерсов.

В следующем году на определенном этапе рынок, вероятно, подрастет, когда санкции США против Ирана вступят в силу в полном масштабе – после истечения срока действия послаблений для восьми покупателей иранской нефти. Но произойдет это при условии, что мировая экономика не оправдает тревожных прогнозов, предполагающих снижение глобального спроса на нефть.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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