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28.12.2018

Доллар пал жертвой шатдауна

После волатильной сессии на Уолл-стрит, которая протекала в стиле «американских горок», американские индексы в последний момент смогли вырваться в зону роста, тем самым расчистив путь для подъема азиатских площадок. Впрочем, мы скорее продолжаем наблюдать коррективные движения после распродаж, нежели улучшение настроений инвесторов. Об этом свидетельствуют скромный и неравномерный подъем индексов и сохранение спроса на защитную иену.
Японский Nikkei 225 по итогам сессии не смог удержаться в зоне роста и просел на 0,3% после ралли почти на 4% в предыдущую сессию, китайский Shanghai Composite подрос в пределах 0,4%, гонконгский Hang Seng приподнялся на скромные 0,14%, а южнокорейский Kospi прибавил почти 0,5%. Европа может начать сегодняшнюю сессию на нейтральной ноте.
Доллар остается под давлением, несмотря на то, что у европейских валют нет своих предлогов для роста. Напротив, вокруг фунта сохраняется напряженность в контексте Брекзита, где лейбористы настаивают на сокращении рождественских каникул и проведении голосования в парламенте, а доверие в деловых кругах страны упало к 1,5-годовым минимумам. Но фунт, который вчера смог удержаться над уровнем 1.26, снова целится на отметку 1.27.
Евро тем временем проигнорировал «голубиный» экономический бюллетень ЕЦБ и продолжает расти, приближаясь к заветной 100-дневной скользящей средней, которая преграждает путь к 1.15. Сегодняшние комментарии представителя ЕЦБ Кнота о том, что базовая инфляция в еврозоне по-прежнему не подает признаков жизни, тоже не смогли отбить интерес к покупкам единой валюты. А все потому, что у доллара больше мотивов для снижения. Валюта находится в напряжении из-за шатдауна, а дополняет картину давление Трампа на ФРС. Так, как минимум до тех пор, пока правительство не вернется к полноценной работе, «американец» будет оставаться уязвимым.



Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX


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