Предпраздничные торги на рынке акций РФ могут пройти с небольшим ростом и при невысоких объемах

Предпраздничные торги на российском рынке акций в субботу могут пройти с умеренным ростом и при небольших объемах на фоне отсутствия сигналов с мировых бирж.

Накануне российский рынок смог подрасти, показав восходящее движение третий день подряд. От более существенного роста его удерживала достаточно невнятная динамика мировых котировок и невысокая активность участников рынка перед праздниками. По итогам сессии индекс Мосбиржи повысился на 1,32% - до 2358,50 пункта, а индекс РТС - на 0,90%, до 1066,13 пунктов.

Основные фондовые индексы США в пятницу не показали единой динамики на фоне достаточно высокой волатильности на мировых торговых площадках. Дополнительной нервозности участникам рынка добавляют заявления президента США Дональда Трампа о том, что он готов полностью закрыть южную границу с Мексикой, если в бюджет не будет заложено $5 млрд на строительство стены.

На биржах Европы накануне наблюдался рост индексов на 1,7-2,7%, инвесторы достаточно оптимистично настроены относительно перспектив европейской экономики в следующем году. Азиатские индексы закрыли торги пятницы разнонаправленно.

Цены на нефть в субботу продолжают расти на 0,6% на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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