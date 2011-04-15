Американским сланцевикам низкие цены нипочем

В последний торговый день недели, месяца, квартала и года нефть марки Brent торговалась относительно стабильно и в итоге обосновалась в районе отметки 53 долларов за баррель, хотя в моменте уходила ниже 52 долларов. Нефть дешевела на протяжении 11 из последних 12 недель, завершив год вблизи 1,5-летних минимумов.

Несмотря на широкомасштабное падение цен, сланцевые компании США не спешат сбавлять обороты благодаря снижению производственных издержек за счет развития технологий бурения и добычи. Так, по данным Минэнерго, на прошлой неделе производство сырой нефти в Штатах увеличилось на 100 тыс. баррелей и таким образом вернулось к рекордному историческому максимуму на уровне 11,7 млн баррелей в день.

Запасы нефти тем временем сократились всего на 46 тыс. баррелей, оказавшись на 9 млн выше, чем в это же время годом ранее, а среднее 5-летнее значение объемы превышают почти на 30 млн баррелей. Более того, запасы бензина подскочили на 3 млн баррелей.

Буровая активность тоже продолжила расти. По данным Baker Hughes, количество буровых увеличилось на 2 штуки – до 885 единиц. Напомним, неделей ранее число установок выросло сразу на 10 единиц. Таким образом, количество буровых всего на 3 единицы не дотянуло до максимума 2018 года на уровне 888 штук.

Рынок нефти, который и без того находится в депрессивном состоянии, практически проигнорировал блок медвежьей статистики из Америки в силу нежелания игроков принимать торговые решения в последний торговый день года.

В перспективе черное золото, вероятно, пока будет оставаться в русле нисходящего тренда, который подкрепляется перспективами ослабления мирового спроса и дальнейшим ростом активности в Соединенных Штатах.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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