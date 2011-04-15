Нефть: страхи инвесторов могут снова пересилить

На торгах в среду котировки Brent выросли по итогам дня, хотя в ходе утренних торгов уходили под отметку 68 впервые за три недели. Несмотря на последующий отскок, цена не смогла вернуться выше уровня 69, прибавив по итогам торговых суток 0,66%.

После двух дней коррекции актив привлек покупателей, которые не дали котировкам уйти ниже 67.83. Однако с технической точки зрения «прокол» уровня 68 говорит об усиливающихся рисках углубления коррекции в случае появления подходящего для этого предлога. Отчет Минэнерго таковым, на удивление, не послужил.

По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 6,7 млн баррелей, превысив и прогноз, и оценку API, причем прирост оказался максимальным за 10 месяцев. При этом добыча выросла на 0,4% или на 41 тыс. баррелей в сутки, до 9,919 млн баррелей в сутки, обновив рекорд и вплотную приблизившись к 10 млн баррелей. Из позитивных компонентов релиза было падение запасов бензина, дистиллятов и запасов в Кушинге, что несколько сгладило негатив. Однако такая реакция котировок была скорее спровоцирована стратегией покупок на спадах – на новых попытках тестирования уровня 68 быки оживились и вернули актив в зону положительных значений.

Несмотря на такую смелую реакцию рынка, вчерашние цифры из США способны усилить опасения инвесторов по поводу нового витка сланцевого бума, особенно на фоне перспектив увеличения инвестиций со стороны крупных компаний, которые поправили свое финансовое положение благодаря недавнему удорожанию энергоносителей. Обострение этих страхов способно снова отбросить Brent под отметку 68, где котировки могут встретить биды в районе 67,70, если давление будет умеренным.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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