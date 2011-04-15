Нефть сфокусировалась на позитиве, доллар пытается удержаться на плаву

Фондовые индексы США умеренно укрепились в среду. Dow Jones прибавил 0,28%, но только благодаря почти 5%-ному скачку акций Boeing в ответ на позитивную отчетность. Азиатские площадки продемонстрировали в основном положительную динамику. Японский Nikkei восстановился от 4-недельного минимума, набрав 1,68%. Европейские фьючерсы сигнализируют об открытии преимущественно в «плюсе». В условиях консолидации нефти и неплохого внешнего фона российские индексы могут начать сегодняшнюю сессию со скромного подъема.

Нефть Brent накануне показала довольно волатильную динамику. После падения к 3-недельным минимумам под отметкой 68 котировки восстановились, но прорваться выше 69 не смогли. Примечательно, что на «медвежий» отчет Минэнерго США цены отреагировали ростом. Запасы сырой нефти увеличились на 6,7 млн баррелей против прогноза +900 тыс. баррелей, а добыча достигла нового рекорда. Но этот негатив был нивелирован падением запасов бензина и дистиллятов, а также сообщениями о высоком уровне соблюдения обязательств ОПЕК+ в январе. На данном этапе настрой в сырьевом сегменте выглядит нейтральным. В течение дня более четкое направление Brent может задать поведение доллара.

Основные валютные пары торгуются с утра в тесных диапазонах, в рамках которых наблюдаются робкие попытки восстановления доллара. Вчерашнее заседание ФРС носило весьма оптимистичный характер. Регулятор указал на готовность дальнейшего повышения ставки в этом году, а также позитивно высказался на тему инфляции. Теперь рынок практически полностью заложил в цену три акта ужесточения политики в текущем году, а это значит, что с этого фронта доллар не получит значимой поддержки, если впоследствии Центробанк не заговорит о возможности четырех повышений.

Сегодняшний календарь экономических событий довольно насыщен. Основное внимание игроков будет направлено на показатели деловой активности в еврозоне, Британии и США, где также будут важны данные по постепенному разгону инфляции, производительности труда и затратам на рабочую силу. Сегодня американская валюта сможет воздержаться от снижения, если экономические показатели не разочаруют, а доходность 10-летних трежерис не начнет коррекцию от новых максимумов апреля 2014 года.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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