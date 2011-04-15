«Moody's назначил их любимой женой!»

Рост реальной российской экономики продолжается, а рынок сделал отметку в 2300 пунктов уровнем верхней поддержки и, хотя пришлось немного сдать назад, продолжает использовать любые новости себе на пользу.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service де-факто улучшило рейтинги 19 (!) нефинансовых компаний России до нижней ступени инвестиционного уровня ("Baa3") вслед за изменением прогноза суверенного рейтинга РФ со "стабильного" на "позитивный". Рейтинги еще семи корпораций были подтверждены на уровне ниже инвестиционного.По информации в пресс-релизе агентства, 13 нефинансовых компаний и часть их дочерних компаний получили рейтинги "Baa3" с позитивным прогнозом: "Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Татнефть", "Транснефть", "Новолипецкий металлургический комбинат", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Норильский никель", "Северсталь", "АЛРОСА", "Российские железные дороги" и "Федеральная пассажирская компания". Еще для шести корпораций улучшенному рейтингу "Baa3" сопутствует стабильный прогноз: "Роснефть" и Rosneft International Holdings Limited, "Башнефть", "ФосАгро", "СИБУР", "Интер РАО". Корпоративные рейтинги (CFR) на уровне "Ba1", то есть на ступень ниже инвестиционного оставили таким компаниям, как: "Мобильные Телесистемы" и дочерняя компания MTS International Funding Limited, "Мегафон", ПАО "ФСК ЕЭС" и его дочерняя компания Federal Grid Finance Limited, ПАО "РусГидро" и его дочка RusHydro Capital Markets DAC, ПАО "Россети", а также АО "Атомэнергопром". Прогнозы рейтингов всех компаний в этой группе изменен со "стабильного" на "позитивный". А в это время, пока давление ослабло, Сбербанк и дубайский Emirates NBD подтвердили, что начали переговоры о продаже турецкой "дочки" российского банка Denizbank AS. Сбербанк обсуждает с Emirates NBD возможность продажи своей доли в уставном капитале Denizbank. "Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том, состоится ли сделка", - сообщает представитель Cбербанка. Это не первая попытка продать зарубежный актив Сбербанком с 2014 года, но пока успеха достигнуто не было. Но котировки акций Сбербанка отреагировали ростом на озвученные намерения выйти из капитала турецкого Denizbank банка, который является крупнейшим активом Сбербанка за рубежом. Однако рост акций Сбербанка оказался не столь масштабным как повышение стоимости акций самого Denizbank, подскочивших вчера почти на 20% и на 36% за последние два торговых дня. Четверг на рынках эту новость уже отыграет и конец дня может закрыться небольшим отскоком по позициям бумаг Сбербанка. Возвращение агентством Moody's кредитных рейтингов крупнейших российских компаний до инвестиционного уровня является знаковым событием, свидетельствуя о том, что эти компании обладают рядом особенных качеств и характеристик, которые придают им устойчивость к макроэкономическим стрессам, особенно к санкциям, а также определенного давления зарубежного бизнеса, которому не терпится заработать. При этом уровень рейтинга вышеперечисленных 19 нефинансовых компаний де-факто даже оказался выше суверенного рейтинга России, что достаточно редко встречается в практике рейтинговых агентств, т.е. рейтинговые агентства еще раз доказывают, что экономические показатели в их анализе стали занимать не первое место.

Фондовый рынок привлекает инвесторов к участию в торгах. Четверг будет временем сдержанного оптимизма на новостях по санкциям и повышения рейтингов на международном уровне по некоторым российским компаниям. Этот день остается хорошим временем для работы на российской финансовой площадке.







Николай Ширяев, эксперт «Международного финансового центра»















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