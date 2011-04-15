Два фактора поддержки рубля после «кремлевского доклада»

В среду, 31 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» снизился на 17 коп. (-0,31%), до 56,20 руб., а курс евро – на 10 коп. (-0,15%), до 69,80 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-25,00%), а в паре евро/рубль – 356,3 млн евро (-17,00%).

Центральный банк России с 1 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 10,74 коп., до 56,184 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,9322 руб., что выше предыдущего дня на 38,68 коп.

Торги на внутренней валютной бирже открылись снижением по доллару и евро. Евро позже выходил в плюс на фоне его укрепления на форекс, а курс доллара как ушел в минус с открытия биржи, так и крутился вокруг уровня 56,25 руб. до её закрытия.

Российскую валюту поддержал спрос на ОФЗ, что позволило «россиянину» не обращать внимания на азиатское снижение нефтяных котировок. Минфин РФ на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на сумму 30 млрд руб. при общем спросе 108 млрд руб. Приток капитала в рублевые активы был вызван отсутствием санкций на российский долг в «кремлевском докладе». Индекс RGBI обновил максимум, поднявшись на 0,32%, до 143,13.

Нефтяной рынок поддержал рубль на американской сессии, хотя данные министерства энергетики США показали рост запасов нефти за минувшую неделю, завершившуюся 26 января.

Согласно последней статистике EIA, запасы сырой нефти в стране увеличились на 6,776 млн баррелей, до 418,4 млн баррелей (прогноз был +0,9 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 1,980 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 1,940 млн баррелей (прогноз был -0,7 млн баррелей). Добыча нефти в США возросла на 41 тыс., до 9,919 млн баррелей в день.

После публикации данных Минэнерго США продавцы предприняли попытку обвалить цену, но потерпели неудачу. Цена на баррель Brent отскочила от уровня $67,89 до $68,95. Участники рынка, видимо, посчитали, что снижение цен на данных API было достаточным, чтобы проигнорировать отчет EIA, сконцентрировавшись на снижении запасов нефтепродуктов.

Комитет открытого рынка ФРС США оставил основную ставку без изменения. Решение совпало с ожиданиями участников торгов, поэтому не вызвало резких ценовых колебаний на рынках.

В четверг, 1 февраля, на торгах в Азии стоимость нефти смеси Brent повысилась на 0,2%, до $69 за баррель. Американская валюта демонстрирует смешанную динамику. Скорее всего, торги на Московской бирже торги откроются незначительным снижением по доллару и евро. Учитывая высокий спрос на ОФЗ, курс пары доллар/рубль сохранит боковую динамику в диапазоне 55,90- 56,50 руб.

Пара евро/рубль снизилась с максимума 70,24 руб. до 69,73 руб. Снижение было вызвано коррекцией пары евро/доллар. Технически покупателям ничего не мешает продолжить рост до 70,35 руб. за евро.



Владислав Антонов, аналитик Альпари











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