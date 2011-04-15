Российский рынок начал февраль ростом

После умеренного подъема на открытии торгов российские фондовые индексы ускорили восхождение. Внешний фон сложился неплохой. Азия показала разнонаправленную, но по большей части позитивную динамику. Европа торгуется в «зеленой зоне». Продолжение роста Brentтакже оказывает отечественным бенчмаркам поддержку. Во второй половине дня индекс МосБиржи и РТС повышаются в пределах 0,9%. Рубль продолжает консолидацию с небольшим медвежьим уклоном.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг наблюдается практически повсеместный рост. Уверенным спросом пользуются акции нефтегазового сектора, где лидируют котировки «Роснефти», прибавляющие почти 2%. Акции «Газпрома» дорожают на 1,5%. Недавно стало известно, что в январе компания поставила в дальнее зарубежье почти на 10% меньше газа, чем годом ранее. При этом показатель на 13,9% превысил среднегодовой уровень 2015-2017 гг. В компании объяснили январское падение поставок эффектом из-за теплой зимы.

Продолжают дорожать и бумаги «Сбербанка» (+0,53%), стоимость бренда которого за год выросла на 27,5%. Против рынка сегодня идут акции «Магнита», где просадка превышает 1%. По итогам 2017 года ритейлер выбыл из первой десятки рейтинга самых дорогих российских компаний и теперь занимает 16 место в ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний страны опустившись сразу на восемь позиций.

Позитивная динамика бумаг крупных российских корпораций поддерживает спрос на ведущие фондовые индексы. Однако если нефти Brent утратит импульс и войдет в режим консолидации, бенчмарки вряд ли смогут развить моментум. Индексу МосБиржи, который торгуется у районе отметки 2307 пунктов, в краткосрочной перспективе необходимо отстоять круглый уровень 2300 пунктов, чтобы снизить риск нового отката.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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