Goldman и доллар подбросили нефть вверх

В ходе торгов четверга на рынке нефти продолжился подъем. Котировки Brent продолжили отыгрывать понесенные в начале недели потери. Под конец дня актив вплотную подошел к уровню 70, полностью проигнорировав недавнюю статистику Минэнерго, которая отразила очередной прирост добычи и масштабное увеличение запасов энергоносителей.

Рынок не потерял самообладания, во многом благодаря противодействующим факторам. Как нельзя кстати подоспела информация о росте уровня соблюдения странами ОПЕК условий сделки в январе. Это особенно важно сейчас, когда цены находятся на 3-летних максимумах, и у некоторых участников рынка закрались сомнения в том, что экспортеры продолжат так же неукоснительно соблюдать дисциплину.

Хорошей подпиткой для быков также стало решение GoldmanSachs, который существенно повысил свой прогноз по ценам на нефть. Теперь банк ожидает, что через шесть месяцев Brent достигнет уровня $82.50, сославшись на ребалансировку рынка, которая, по мнению Goldman, уже завершилась – примерно на полгода раньше, чем предполагалось.

Еще один фактор, который в последнее время служит «путеводной звездой» для Brent – слабый доллар. На протяжении нескольких недель два актива показывают более тесную корреляцию. Соответственно, медвежий тренд по USD сейчас служит ощутимой опорой для сырьевого сегмента. Но это также подразумевает и более высокие риски для Brent на случай восстановления американской валюты.

В краткосрочной перспективе для подтверждения оживления бычьего импульса котировкам необходим уверенный пробой и закрытие выше уровня 70. Однако для такого сценария может не найтись достаточно катализаторов в последний день торговой недели, особенно если у доллара появится повод для укрепления в случае выхода сильных данных по рынку труда.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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