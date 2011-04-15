Рубль держит оборону и усиливается от натиска на доллар

В четверг, 1 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» снизился на 28 коп. (-0,51%), до 55,92 руб., курс евро повысился на 18 коп. (+0,26%), до 69,98 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-14,8%), а в паре евро/рубль – 331,5 млн евро (-6,96%).

Центральный банк России со 2 февраля повысил официальный курс доллара США к рублю на 7,73 коп., до 56,2613 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,7921 руб., что ниже предыдущего дня на 14,01 коп.

В четверг торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро, а закрылись разнонаправленно. Доллар подешевел к рублю, а евро – подорожал.

К закрытию торговой сессии курс доллара снизился до отметки 55,90 руб., перед этим прогулявшись к уровню 56,43 руб. Давление на рубль могли оказать заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, что ЦБ РФ на заседании 9 февраля может как взять паузу, так и ещё раз снизить ставку.

На торгах в Штатах доллар попал под давление. Локомотивами на форекс выступили евро и фунт, которые подорожали к доллару за счет своих кросс-пар на позитивных новостях о переговорах по поводу Brexit. В связи с этим в паре евро/рубль покупатели очень быстро восстановили потери и вышли в плюс.

Член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны (Ewald Nowotny) заявил, что в текущей ситуации следует завершить программу покупки облигаций и к сентябрю по ней будет принято решение.

Дополнительно участников рынка к покупкам рубля стимулировали повышения индекса RGBI и цен на нефть. Индекс повысился на 0,08%, до 143,25. Баррель нефти смеси Brent подорожал до $69,93 на фоне дешевеющего доллара и увеличения прогноза цен на черное золото банком Goldman Sachs.

В пятницу, 2 февраля, трейдеры на всех биржах ожидают данных с американского рынка труда. На курс рубля отчет оказывает слабое влияние, но он сильно воздействует на доллар США. Так как на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе, а индекс RGBI ежедневно обновляет свои максимумы, можно предположить, что курс рубля удержит свои позиции против американской валюты и пара доллар/рубль останется торговаться около уровня 56 руб. за «американца». Курс пары евро/рубль будет стремиться подняться до 70,50 руб. за евро.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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