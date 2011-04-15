Текущее падение индексов акций может стать началом их долгосрочного движения вниз

Негативный внешний фон наряду с ослаблением рубля в пятницу оказывают давление на российские индексы акций. Так, из-за ослабления рубля на 35 копеек до 56,28 руб./долл. индекс РТС потерял с начала дня 1%, опустившись до 1280 пунктов. В свою очередь, индекс МосБиржи опустился на 0,71% до 2286,13 пункта. Причем, российская валюта дешевеет, несмотря на стабильность нефтяных контрактов, поскольку на рынке усиливаются опасения того, что публикация сильных данных по рынку труда США вызовет укрепление курса доллара. Цены на нефть марки Brent колеблется чуть ниже $70 в преддверии выхода данных по буровой активности от Baker Hughes. Европейские индексы акций снижаются второй день подряд, сегодня они потеряли в среднем 1,2%.

По нашим оценкам, текущее падение индексов акций может стать началом долгосрочного движения вниз после непрерывного роста в последний год. Что же касается торговой сессии пятницы, то если во второй половине дня в США будут опубликованы сильные данные по рынку труда, то корзина DXY начнет подниматься, а сырьевые контракты падать.





Даниил Егоров, руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA







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