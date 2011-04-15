В пятницу российские индексы попали под давление. Индекс МосБиржи снижается на 0,7%. РТС теряет 1,38%. В лидерах роста РуссНефть (3,59%), префы Сургутнефтегаза (2,11%) и М.Видео (2,04%).

В аутсайдерах оказались Магнит (-5,27%), НЛМК (-3,12%) и МТС (-2,57%).

Как мы и предполагали, российский индекс начал коррекцию. Кроме того, давление частично усилили и данные по рынку труда США. Прирост числа новых рабочих мест составил 200 тыс. При этом отметился рост заработной платы в годовом выражении до 2,9%. А это потенциал для усиления ценового давления и, следовательно, повышения ставки Федрезервом. Кроме того, негатива для бумаг банковского сектора сегодня добавили ЦБ России об ограничении кредитования физических лиц и необходимости снижения экспансии госбанков. Цены на нефть сегодня также играют против российского бенчмарка.

Марка Brent не смогла пройти отметку в 70 долларов за баррель и уже снизилась к уровню 68,60. Ключевым фактором давления на энергоноситель остаются опасения того, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК+, направленные на достижение баланса спроса и предложения на мировом рынке. В начале недели нефть будет отыгрывать данные по числу работающих буровых установок в США от Baker Hughes. Если показатель вновь отразит рост (напомним, что на прошлой неделе был прирост на 12 единиц), это выведет опасения роста предложения со стороны США на первый план и в этом случае краткосрочно Brent может уйти ниже отметки 68,00. При этом ближайшей целью снижения станет отметка 66,70 и, далее, 65,00.

Российский рубль всю неделю провел в пределах узкого диапазона. Неоднозначная динамика цен на нефть не позволила российской валюте в полной мере воспользоваться недостаточной силой доллара. На предстоящей неделе возможно умеренное ослабление рубля. Во-первых, пятничные данные по рынку труда США дают надежду на то, что ставка ФРС США будет повышена уже в марте. Во-вторых, цены на нефть могут показать снижение в ответ на опасения роста добычи в США. В-третьих, комментарии Набиуллиной о том, что инфляционные риски снижаются, вызывают ожидания ускорения снижения ставки Центробанком. Но при этом спрос на ОФЗ остается достаточно высоким и, если эта тенденция сохранится, данный фактор продолжит сдерживать ослабление рубля. Таким образом, пара USD/RUB на предстоящей неделе, вероятно, будет двигаться в пределах диапазона 55,80 – 57,00.



Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.